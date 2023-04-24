Романов Тимофей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1952
Дочь: Шутова Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Романова (Митина) Анна Васильева
Рождение ребёнка
05.10.1954
Сын: Романов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Романова (Митина) Анна Васильева