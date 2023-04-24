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Романов Тимофей Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Митина) Анна Васильева

Рождение ребёнка
14.06.1952

Дочь: Шутова Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Романова (Митина) Анна Васильева

Красный Яр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1954

Сын: Романов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Романова (Митина) Анна Васильева

Красный Яр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

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