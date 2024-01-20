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Аграфена Ларионовна
Аграфена Ларионовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ларион Андреевич
1809 г.р.
Мать
Параскева Ивановна
1818 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Ларион Андреевич
Мать:
Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно
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