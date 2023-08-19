Калмык Kalmyk Абрам Аврам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмык Kalmyk Абрам Аврам

Калмык Kalmyk Абрам Аврам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Калмык Kalmyk Пейсах Пейсих Павел Peisach

Мать ребёнка: не указана

Друя, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Калмык Kalmyk Mikhel

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.