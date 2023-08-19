Калмык Kalmyk Абрам Аврам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Калмык Kalmyk Пейсах Пейсих Павел Peisach
Мать ребёнка: не указана
Друя, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1865
Сын: Калмык Kalmyk Mikhel
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно