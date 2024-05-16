Пиягова (Лысакова) Светлана Васильевна 07.12.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пиягова (Лысакова) Светлана Васильевна

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

07.12.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.06.1991

Сын: Пиягов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Пиягов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
14.05.1997

Дочь: Пиягова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Пиягов Александр Алексеевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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