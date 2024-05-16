Пиягова (Лысакова) Светлана Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1991
Сын: Пиягов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Пиягов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.05.1997
Дочь: Пиягова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Пиягов Александр Алексеевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область