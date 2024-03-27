Брагин Хамиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрагин Хамиз

Брагин Хамиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Брагин Нурмухамед

Мать: Брагина Мэхаддиися Осман Кызы

Рождение ребёнка
10.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брагина Фатима

Рождение ребёнка
08.02.1947

Сын: Брагин Шамиль

Мать ребёнка: Брагина Фатима

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брагина Фатима

Донецк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина Фатима

Смерть
1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close