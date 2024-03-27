Брагин Хамиз
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Брагин Нурмухамед
Рождение ребёнка
10.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брагина Фатима
Рождение ребёнка
08.02.1947
Сын: Брагин Шамиль
Мать ребёнка: Брагина Фатима
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брагина Фатима
Донецк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брагина Фатима
Смерть
1989