Гараев Лотфулла Гараевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гараева) Сурия Лотфулловна
Мать ребёнка: Зиннатбану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гараева) Таскира Лотфулловна
Мать ребёнка: Зиннатбану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гараев Рустем Лотфуллович
Мать ребёнка: Зиннатбану
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиннатбану
Рождение ребёнка
07.01.1948
Смерть
Неизвестно