Гараев Лотфулла Гараевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГараев Лотфулла Гараевич

Гараев Лотфулла Гараевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарай

Мать: Разия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиннатбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиннатбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гараева) Сурия Лотфулловна

Мать ребёнка: Зиннатбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гараева) Таскира Лотфулловна

Мать ребёнка: Зиннатбану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гараев Рустем Лотфуллович

Мать ребёнка: Зиннатбану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиннатбану

Рождение ребёнка
07.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиннатбану

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.