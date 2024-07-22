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Кравцов Ефим Онисимович

Место рождения

Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

19919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кравцов Онисим Никифорович

Мать: Кравцова Анна Агеевна

Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кравцова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Кравцова Милания Иоанновна Ивановна

Село Малая Екатериновка, Калининского района, Саратовской области
Смерть
19919

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