Кравцов Ефим Онисимович
Место рожденияСело Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область
Дата рождения1877
Дата смерти19919
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Кравцов Онисим Никифорович
Мать: Кравцова Анна Агеевна
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кравцова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Кравцова Милания Иоанновна Ивановна
Село Малая Екатериновка, Калининского района, Саратовской области
Смерть
19919