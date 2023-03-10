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Морозова Марфа Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.07.1831

Сын: Морозов Василий Архипович

Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Морозов Стефан Архипович

Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Морозов Осип Архипович

Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Морозов Афанасий Архипович

Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталья Архиповна

Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Морозов Василий Архипович

Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Архип Гавриилович

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Смерть
Неизвестно
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