Морозова Марфа Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около ?.07.1831
Сын: Морозов Василий Архипович
Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Морозов Афанасий Архипович
Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталья Архиповна
Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Морозов Василий Архипович
Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Морозов Архип Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Смерть
Неизвестно