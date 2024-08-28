Малов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1876
Дата смерти14.12.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Малов Иван
Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Малов Александр
Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Малов Николай
Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
15.05.1915
Сын: Малов Константин
Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна
Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Валентин
Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна
Смерть
14.12.1936