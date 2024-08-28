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Малов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1876

Дата смерти

14.12.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1876

Отец: Иван

Мать: Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Малов Иван

Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Малов Александр

Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Малов Николай

Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
15.05.1915

Сын: Малов Константин

Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Валентин

Мать ребёнка: Лебедева Александра Яковлевна

Смерть
14.12.1936

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