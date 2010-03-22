Баталова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.2010

Отец: Баталов Алексей

Мать: Мещерякова Елена Михайловна

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