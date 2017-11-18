Головкина (Мозгова) Валентина Ильинична
Место рождения
Дата рождения25.01.1931
Дата смерти18.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1931
Работа или профессия
Неизвестно
товарный кассир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головкин Анатолий Васильевич
Бракосочетание
26.08.1960
Москва
Рождение ребёнка
19.04.1971
Дочь: Орешкова (Головкина) Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Головкин Анатолий Васильевич
Москва
Смерть
18.11.2017
Москва