Головкина (Мозгова) Валентина Ильинична 25.01.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Головкина (Мозгова) Валентина Ильинична

Место рождения

Холмец, Шаховская, Московская область

Дата рождения

25.01.1931

Дата смерти

18.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1931

Отец: Мозгов Илья Прохорович

Мать: Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна

Холмец, Шаховская, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
товарный кассир
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Анатолий Васильевич

Бракосочетание
26.08.1960

Муж: Головкин Анатолий Васильевич

Москва
Рождение ребёнка
19.04.1971

Дочь: Орешкова (Головкина) Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Головкин Анатолий Васильевич

Москва
Смерть
18.11.2017
Москва

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