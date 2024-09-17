Мартынова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова (Мартынова) Влада Николаевна
Отец ребёнка: Мартынов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Мартынов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мартынов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно