Мартынова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова (Мартынова) Влада Николаевна

Отец ребёнка: Мартынов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Мартынов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мартынов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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