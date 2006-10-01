Левентас Яков
Место рожденияХарбин
Дата рождения22.09.1918
Дата смерти?.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1918
Отец: Левентас Абрам
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левентас (Рябухина) ?
Награда
Неизвестно
Медаль «За взятие Будапешта» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
?.10.1940
Демобилизация
09.08.1946
Смерть
?.10.2006