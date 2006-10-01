Левентас Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левентас Яков

Место рождения

Харбин

Дата рождения

22.09.1918

Дата смерти

?.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1918

Отец: Левентас Абрам

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левентас (Рябухина) ?

Награда
Неизвестно
Медаль «За взятие Будапешта» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
?.10.1940
Демобилизация
09.08.1946
Смерть
?.10.2006

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