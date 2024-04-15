Жареный Василий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти27.01.1877 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Жареный (Жаренов) Терентий Иванович
Мать: не указана
Смерть
27.01.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От боли в горле.
Похороны
30.01.1877 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область