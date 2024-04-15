Жареный Василий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жареный Василий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

27.01.1877 ст.

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Жареный (Жаренов) Терентий Иванович

Мать: не указана

Смерть
27.01.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От боли в горле.
Похороны
30.01.1877 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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