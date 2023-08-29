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Бабенков Василий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Бабенков Роман

Мать: Бабенкова Анна

Смерть
Неизвестно
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