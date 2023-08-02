Арихбаева Варвара Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арихбаева Варвара Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

13.05.1908

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арихбаев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Арихбаева) Елисавета Николаевна

Отец ребёнка: Арихбаев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Арихбаева) Ангелина Николаевна

Отец ребёнка: Арихбаев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Арихбаев Левтер (Елеферий) Николаевич

Отец ребёнка: Арихбаев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Арихбаева) Ефросинья Николаевна

Отец ребёнка: Арихбаев Николай Михайлович

Смерть
13.05.1908
Похороны
Неизвестно

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