Арихбаева Варвара Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти13.05.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Арихбаева) Елисавета Николаевна
Отец ребёнка: Арихбаев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Арихбаева) Ангелина Николаевна
Отец ребёнка: Арихбаев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Арихбаев Левтер (Елеферий) Николаевич
Отец ребёнка: Арихбаев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Арихбаева) Ефросинья Николаевна
Отец ребёнка: Арихбаев Николай Михайлович
Смерть
13.05.1908
Похороны
Неизвестно