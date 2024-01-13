Перелович Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перелович Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1960

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1960

Отец: Никитенко Александр Тарасович

Мать: Раиса Моисеевна

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