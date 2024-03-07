Гричук Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гричук Людмила Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1945

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1945

Отец: Шаличев Дмитрий Федорович

Мать: Хребтова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гричук Владимир Степанович

Рождение ребёнка
06.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гричук Владимир Степанович

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