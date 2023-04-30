Юдина Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдин Николай Андреевич

Мать: Юдина Марина Малаховна

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