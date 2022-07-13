Марков Алексей
Место рожденияд. Рукав, Владимирская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Илья
Мать: Марков Анастасия
д. Рукав, Владимирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1932
Сын: Марков Лев
Мать ребёнка: Маркова (Москвина) Антонина
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Смерть
Около ?.10.1941
Причина смерти: погиб | Великие Луки