Марков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарков Алексей

Марков Алексей

Место рождения

д. Рукав, Владимирская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Илья

Мать: Марков Анастасия

д. Рукав, Владимирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова (Москвина) Антонина

Рождение ребёнка
24.10.1932

Сын: Марков Лев

Мать ребёнка: Маркова (Москвина) Антонина

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Смерть
Около ?.10.1941
Причина смерти: погиб | Великие Луки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.