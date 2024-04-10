Сенникова (Кардакова) Евдокия Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенникова (Кардакова) Евдокия Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Сенников Конон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кардаков Семён Анкидинович

Место жительства
Неизвестно
Кардаковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: (Кардакова) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Кардаков Семён Анкидинович

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: (Кардакова) Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Кардаков Семён Анкидинович

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Кардакова) Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Кардаков Семён Анкидинович

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Кардаков Яков Семёнович

Отец ребёнка: Кардаков Семён Анкидинович

Смерть
После 1765

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