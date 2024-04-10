Сенникова (Кардакова) Евдокия Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Сенников Конон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кардаковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: (Кардакова) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Кардаков Семён Анкидинович
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: (Кардакова) Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Кардаков Семён Анкидинович
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Кардакова) Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Кардаков Семён Анкидинович
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Кардаков Семён Анкидинович
Смерть
После 1765