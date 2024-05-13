Васильева (Горюнова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Васильев Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Маркова (Васильева) Любовь Евгеньевна
Отец ребёнка: Васильев Евгений Иванович
Смерть
Неизвестно