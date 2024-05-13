Васильева (Горюнова) Мария Ивановна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Горюнова) Мария Ивановна

Васильева (Горюнова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Васильев Евгений Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Евгений Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Маркова (Васильева) Любовь Евгеньевна

Отец ребёнка: Васильев Евгений Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.