Мешалкин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Мешалкин Николай Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мешалкина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Мешалкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мешалкин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Мешалкина Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно