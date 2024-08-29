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Мешалкин Николай Николаевич

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Мешалкин Николай Андреевич

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1902

Жена: Мешалкина Анна Михайловна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мешалкина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Мешалкина Анна Михайловна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мешалкин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Мешалкина Анна Михайловна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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