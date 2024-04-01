(Корюкова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корюкова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корюков Михаил Власович

Мать: Корюкова (Корюкова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилёва) Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилёва) Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилёв Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилёва) Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно

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