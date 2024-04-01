(Корюкова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилёва) Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилёва) Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилёв Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилёва) Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно