Корелина Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Корелина Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Корелин Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Корелин Игнатей Яковлевич
Отец ребёнка: Корелин Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Корелин Яков Михайлович
Смерть
Неизвестно