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Корелина Анна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Корелина Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Корелин Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Корелин Яков Михайлович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Корелин Игнатей Яковлевич

Отец ребёнка: Корелин Яков Михайлович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Корелин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Корелин Яков Михайлович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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