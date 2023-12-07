Секачева (Алешукина) Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секачева (Алешукина) Акулина Степановна

Место рождения

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.07.1897

Дата смерти

16.10.1929

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1897

Отец: Алешукин Степан Данилович

Мать: Алешукина (Моринова) Наталия Семеновна

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1923

Сын: Секачев Михаил Арсеньевич

Отец ребёнка: Секачев Арсений Сергеевич

Ершово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1925

Дочь: Пахомова (Секачева) Татьяна Арсеньевна

Отец ребёнка: Секачев Арсений Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.06.1928

Сын: Секачев Сергей Арсеньевич

Отец ребёнка: Секачев Арсений Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.10.1929
Москва, город федерального значения Москва

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