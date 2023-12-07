Секачева (Алешукина) Акулина Степановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1897
Дата смерти16.10.1929
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1897
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1923
Сын: Секачев Михаил Арсеньевич
Отец ребёнка: Секачев Арсений Сергеевич
Ершово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1925
Дочь: Пахомова (Секачева) Татьяна Арсеньевна
Отец ребёнка: Секачев Арсений Сергеевич
Рождение ребёнка
04.06.1928
Сын: Секачев Сергей Арсеньевич
Отец ребёнка: Секачев Арсений Сергеевич
Смерть
16.10.1929