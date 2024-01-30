Обезьянинова (Ведерникова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбезьянинова (Ведерникова) Лидия

Обезьянинова (Ведерникова) Лидия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1893

Дата смерти

09.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1893

Отец: Ведерников Николай Иванович

Мать: Ведерникова (Виринич) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обезьянинов Владимир

Отец ребёнка: Обезьянинов Дмитрий

Бракосочетание
?.10.1919

Муж: Обезьянинов Дмитрий

Рождение ребёнка
17.08.1920

Дочь: Ведерникова (Обезьянинова) Ирина

Отец ребёнка: Обезьянинов Дмитрий

Смерть
09.10.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.