Обезьянинова (Ведерникова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1893
Дата смерти09.10.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обезьянинов Владимир
Отец ребёнка: Обезьянинов Дмитрий
Бракосочетание
?.10.1919
Муж: Обезьянинов Дмитрий
Рождение ребёнка
17.08.1920
Дочь: Ведерникова (Обезьянинова) Ирина
Отец ребёнка: Обезьянинов Дмитрий
Смерть
09.10.1979