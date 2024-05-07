Кулшик Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кулшик Иван Павлович
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кулшик Ефим Павлович
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кулшик Евпраксия Павловна
Мать ребёнка: Агафья
Смерть
Неизвестно