Кулшик Павел Григорьевич 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулшик Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кулшик Григорий Степанович

Мать: Таранчук Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кулшик Иван Павлович

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кулшик Ефим Павлович

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кулшик Евпраксия Павловна

Мать ребёнка: Агафья

Смерть
Неизвестно

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