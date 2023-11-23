Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)

Место рождения

дер. Петраково

Дата рождения

1806

Дата смерти

22.09.1886

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Муравьев Трофим Федоров (Федорович)

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1822

Муж: Дунаев Николай Федоров

21.05.1823 г., церковь с.Дуброво, свадьба.Жених - д.Фомкино крестьянина Фёдора Матвеева* сын Николай.Невеста - д.Петраково крестьянина Трофима Фёдорова дочь дев. Меланья.Поручители: д.Фомкино крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Дунаев Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Дунаев Николай Федоров

Рождение ребёнка
06.01.1828

Сын: Дунаев Василий Николаев

Отец ребёнка: Дунаев Николай Федоров

Рождение ребёнка
?.05.1829

Дочь: (Дунаева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Дунаев Николай Федоров

Рождение ребёнка
06.12.1831

Дочь: (Дунаева) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Дунаев Николай Федоров

Рождение ребёнка
11.02.1834

Дочь: (Дунаева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Дунаев Николай Федоров

Рождение ребёнка
11.01.1842

Сын: Дунаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Дунаев Николай Федоров

возможно это дата крещения
Смена имени
1855
В 1855г. в архивных документах именуется как крестьянка Меланья Трофимовна Дунаева. ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области» Ф. 55 Оп. 1-2 Д. 1698 "Дело о вводе крестьянки Угличского уезда М... Показать все
Смерть
22.09.1886
Похороны
После 22.11.1886
Дунаева Меланiя Трофимовна, † 22 сентября 1866, 60 л. (Ярославль, Леонтiев. кладбище).Русский провинциальный некрополь. Сост. В.В. Шереметевский. М., 1914. С. 271.

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