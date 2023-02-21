Сабадаш Агния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабадаш Агния Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 05.05.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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