Голубцова (Грекова) Валентина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1942
Дата смерти29.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубцов Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1969
Дочь: Плотникова Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Голубцов Геннадий Иванович
Смерть
29.01.2018