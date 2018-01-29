Голубцова (Грекова) Валентина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Грекова) Валентина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1942

Дата смерти

29.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1942

Отец: Греков Василий Иванович

Мать: Петровская Галина Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубцов Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1969

Дочь: Плотникова Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Голубцов Геннадий Иванович

Смерть
29.01.2018

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