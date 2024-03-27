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Новиков Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1961

Отец: Рябчук Петр Максимович

Мать: Раиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.?.1983

Сын: Новиков Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
18.06.1985

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
03.?.1992

Сын: Новиков Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Татьяна Леонидовна

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