Новиков Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1961
Отец: Рябчук Петр Максимович
Мать: Раиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.?.1983
Сын: Новиков Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
18.06.1985
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
03.?.1992
Сын: Новиков Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно