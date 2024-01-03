Белов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.08.1883
Жена: Белов Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Белова) Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Белов Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
12.05.1887
Мать ребёнка: Белов Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
28.11.1890
Мать ребёнка: Белов Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Калинин (Калинина (Белова)) Праскева Николаевна
Мать ребёнка: Белов Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
22.12.1895
Дочь: Рындин (Зиновьева (Белова)) Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Белов Пелагея Степанова
Смерть
Неизвестно