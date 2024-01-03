Белов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Николай

Белов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.08.1883

Жена: Белов Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Белова) Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Белов Пелагея Степанова

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1887

Сын: Белов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Белов Пелагея Степанова

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1890

Сын: Белов Николай Николаев

Мать ребёнка: Белов Пелагея Степанова

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Калинин (Калинина (Белова)) Праскева Николаевна

Мать ребёнка: Белов Пелагея Степанова

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1895

Дочь: Рындин (Зиновьева (Белова)) Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Белов Пелагея Степанова

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.