Сатарова Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1896
Дата смерти31.03.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1896
Отец: Ефим
Рождение ребёнка
23.09.1913
Дочь: Вязанкина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Сатаров Николай Парфенович
Рождение ребёнка
27.02.1917
Сын: Сатаров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сатаров Николай Парфенович
Рождение ребёнка
19.12.1921
Сын: Сатаров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сатаров Николай Парфенович
Рождение ребёнка
07.01.1929
Дочь: Мещерякова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Сатаров Николай Парфенович
Сабуровка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сатаров Николай Парфенович
Смерть
31.03.1967
Саратов, город Саратов, Саратовская область