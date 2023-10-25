Сатарова Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатарова Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1896

Дата смерти

31.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1896

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1913

Дочь: Вязанкина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Сатаров Николай Парфенович

Рождение ребёнка
27.02.1917

Сын: Сатаров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сатаров Николай Парфенович

Рождение ребёнка
19.12.1921

Сын: Сатаров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сатаров Николай Парфенович

Рождение ребёнка
07.01.1929

Дочь: Мещерякова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Сатаров Николай Парфенович

Сабуровка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатаров Федор Николаевич

Отец ребёнка: Сатаров Николай Парфенович

Смерть
31.03.1967
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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