Гуева Димбет Екатерина Христиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Гуио Гуева Эмма Христиановна
Отец ребёнка: Гуио Христиан Христиановича
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гуио Доротея Христиановна
Отец ребёнка: Гуио Христиан Христиановича
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Гуио Эмилия Христиановна
Смерть
1980