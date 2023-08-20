Гуева Димбет Екатерина Христиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуева Димбет Екатерина Христиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Гуио Гуева Эмма Христиановна

Отец ребёнка: Гуио Христиан Христиановича

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Гуио Доротея Христиановна

Отец ребёнка: Гуио Христиан Христиановича

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Гуио Эмилия Христиановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1980
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