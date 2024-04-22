Константинов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1897
Образование
1912
образование - 7 классов
Военная служба
?.07.1943
867 ап 19 тк; 603 осадн 333 сд|867 сап 19 тк 2 ПрибФ|867 сап 19 тк; 264 сд|867 лсап
867 полк самоходной артиллерии 4-й Украинской фронт, помощник замполка.
Демобилизация
12.07.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Орден Красной Звезды Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно