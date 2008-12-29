Иргизова (Лёвина) Анастасия
Место рождениясело Ясачный Сызган Базарносызганский район Ульяновская область Российкая Федерация
Дата рождения25.07.1934
Дата смерти29.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иргизов Анатолий
Отец ребёнка: Иргизов Пётр
Бракосочетание
14.03.1959
Муж: Иргизов Пётр
Рождение ребёнка
01.11.1959
Сын: Иргизов Александр
Отец ребёнка: Иргизов Пётр
Рождение ребёнка
25.01.1964
Дочь: Калашникова (Иргизова) Людмила
Отец ребёнка: Иргизов Пётр
Смерть
29.12.2008
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно