Иргизова (Лёвина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иргизова (Лёвина) Анастасия

Место рождения

село Ясачный Сызган Базарносызганский район Ульяновская область Российкая Федерация

Дата рождения

25.07.1934

Дата смерти

29.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иргизов Анатолий

Отец ребёнка: Иргизов Пётр

Бракосочетание
14.03.1959

Муж: Иргизов Пётр

Рождение ребёнка
01.11.1959

Сын: Иргизов Александр

Отец ребёнка: Иргизов Пётр

Рождение ребёнка
25.01.1964

Дочь: Калашникова (Иргизова) Людмила

Отец ребёнка: Иргизов Пётр

Смерть
29.12.2008
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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