Жуков Данила (Даниил) Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Поручитель
12.04.1892 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №74, стр. 31
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.
Дочь: Жукова Ольга Даниловна
Мать ребёнка: Жукова Агафья Ивановна
"ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №2945, стр. 583
Рождение ребёнка
13.11.1894 ст.
Сын: Жуков Александр Данилович
Мать ребёнка: Жукова Агафья Ивановна
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №49, стр. 7
Бракосочетание
До 1896 ст.
Жена: Жукова Агафья Ивановна
Восприемник
02.06.1896 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
Стал восприемником Киселевой Анны Ивановны (1-я супруга Петрова Василия Петровича). Источники: ЦГА г.Москвы Ф.203 О.780 Д.2980 стр.264 ; Ф.2184 О.1 Д.49 стр.36~37
Рождение ребёнка
07.04.1897 ст.
Мать ребёнка: Жукова Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно