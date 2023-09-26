Жуков Данила (Даниил) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Данила (Даниил) Дмитриевич

Жуков Данила (Даниил) Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ступино, Домодедово, Московская область
Поручитель
12.04.1892 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №74, стр. 31
Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.

Дочь: Жукова Ольга Даниловна

Мать ребёнка: Жукова Агафья Ивановна

Ступино, Домодедово, Московская область
"ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №2945, стр. 583
Рождение ребёнка
13.11.1894 ст.

Сын: Жуков Александр Данилович

Мать ребёнка: Жукова Агафья Ивановна

Ступино, Домодедово, Московская область
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №49, стр. 7
Бракосочетание
До 1896 ст.

Жена: Жукова Агафья Ивановна

Восприемник
02.06.1896 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
Стал восприемником Киселевой Анны Ивановны (1-я супруга Петрова Василия Петровича). Источники: ЦГА г.Москвы Ф.203 О.780 Д.2980 стр.264 ; Ф.2184 О.1 Д.49 стр.36~37
Рождение ребёнка
07.04.1897 ст.

Сын: Жуков Василий Данилович

Мать ребёнка: Жукова Агафья Ивановна

Ступино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.