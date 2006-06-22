Лаштабов Владимир Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаштабов Владимир Семёнович

Лаштабов Владимир Семёнович

Место рождения

?

Дата рождения

08.07.1947

Дата смерти

22.06.2006

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1947

Отец: Лаштабов Семён Иванович

Мать: Лаштабова Марфа

?
Рождение ребёнка
24.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Оренбург, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.06.2006
?
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close