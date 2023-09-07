Скоробогат Мария Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогат Мария Соломоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Скоробогат Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогат Семен

Отец ребёнка: Скоробогат Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогат Борис

Отец ребёнка: Скоробогат Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогат Владимир

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