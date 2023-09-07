Скоробогат Мария Соломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Скоробогат Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогат Семен
Отец ребёнка: Скоробогат Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогат Борис
Отец ребёнка: Скоробогат Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скоробогат Владимир