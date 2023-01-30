Болгова (Неизвестно) Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болгова (Неизвестно) Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болгов Николай Ульянович

Рождение ребёнка
Вычислено 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болгов Николай Ульянович

Развод
Около 1935

Муж: Болгов Николай Ульянович

Смерть
Неизвестно

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