Губин Андрей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Губин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Губина (Филипенко) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Губина (Филипенко) Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина (Филипенко) Елена Николаевна

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