Семагина Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1898
Отец ребёнка: Семагин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.03.1900
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Семагин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.06.1903
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Семагин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.01.1905
Сын: Семагин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Семагин Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Семагин Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно