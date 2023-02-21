Семагина Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семагина Акулина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1898

Сын: Семагин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Семагин Дмитрий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.03.1900

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Семагин Дмитрий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1903

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Семагин Дмитрий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1905

Сын: Семагин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Семагин Дмитрий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Семагин Дмитрий Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семагин Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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