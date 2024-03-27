Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.09.1932

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: Бибижамал

Рождение ребёнка
20.08.1925

Дочь: Зимнурова Ханифя

Отец ребёнка: Якупов Абдулкаюм Хисаметдинович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Якупов Мирсяяф Абдулкаюмович

Отец ребёнка: Якупов Абдулкаюм Хисаметдинович

Рождение ребёнка
28.03.1932

Дочь: Диникаева Зубяржат

Отец ребёнка: Якупов Абдулкаюм Хисаметдинович

Смерть
?.09.1932
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