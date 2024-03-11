Евдокимова Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимова Нина Тимофеевна

Евдокимова Нина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1936

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1936

Отец: Иванов Тимофей Иванович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close