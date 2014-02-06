Гордин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2014

Отец: Гордин х

Мать: Гордина Марина Олеговна

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