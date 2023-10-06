Ярмак Василий Филиппович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения28.12.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1878
Отец: Ярмак Филипп Григорьевич
Мать: Ярмак Анисия Сергеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.05.1903
Жена: Параскева Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1904
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1911
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно