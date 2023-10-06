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Ярмак Василий Филиппович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.12.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1878

Отец: Ярмак Филипп Григорьевич

Мать: Ярмак Анисия Сергеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.05.1903

Жена: Параскева Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Ярмак Иван Васильевич

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1911

Сын: Ярмак Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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