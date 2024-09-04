Мокрова (Митянина) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1879 по 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1879 по 1880
Отец: Митянин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1898 ст.
Рождение ребёнка
07.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.
Сын: Мокров Георгий-Егор Васильевич
Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович
Антон Степанов Митянин восприемник
Рождение ребёнка
11.01.1905 ст.
Дочь: Мокрова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович
Митянин Антон Степанович и Митянина Татьяна Степановна девица восприемники
Рождение ребёнка
12.10.1907 ст.
Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
06.10.1908 ст.
Дочь: (Мокрова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
03.07.1910 ст.
Сын: Мокров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
15.08.1911 ст.
Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мокров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович
Предположительный сын Василия и Анны. По году рождения, месту и данным с пропажи во ВМВ без вести по книге памяти.
Смерть
Неизвестно