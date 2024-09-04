Мокрова (Митянина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокрова (Митянина) Анна Степановна

Мокрова (Митянина) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1879 по 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1879 по 1880

Отец: Митянин Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1898 ст.

Муж: Мокров Василий Гаврилович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1900 ст.

Сын: Мокров Яков Васильевич

Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.

Сын: Мокров Георгий-Егор Васильевич

Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Антон Степанов Митянин восприемник
Рождение ребёнка
11.01.1905 ст.

Дочь: Мокрова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Митянин Антон Степанович и Митянина Татьяна Степановна девица восприемники
Рождение ребёнка
12.10.1907 ст.

Сын: Мокров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1908 ст.

Дочь: (Мокрова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1910 ст.

Сын: Мокров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1911 ст.

Сын: Мокров Степан Васильевич

Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мокров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Мокров Василий Гаврилович

Малиновка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Предположительный сын Василия и Анны. По году рождения, месту и данным с пропажи во ВМВ без вести по книге памяти.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.