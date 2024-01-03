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Горникова (Адамова) Анна Васильева

Место рождения

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
11.10.1902

Муж: Горников Яков Иванов ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.10.1903

Сын: Горников Степан Яковлев

Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.10.1905

Сын: Горников Филипп Яковлев

Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.03.1907

Сын: Горников Гаврил Яковлев

Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.06.1909

Дочь: (Горников) Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.11.1911

Дочь: (Горникова) Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.01.1913

Дочь: (Горникова) Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.06.1915

Сын: Горников Иван Яковлев

Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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