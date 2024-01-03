Горникова (Адамова) Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1902
Рождение ребёнка
26.10.1903
Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?
Рождение ребёнка
09.10.1905
Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?
Рождение ребёнка
24.03.1907
Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?
Рождение ребёнка
29.06.1909
Дочь: (Горников) Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?
Рождение ребёнка
03.11.1911
Дочь: (Горникова) Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?
Рождение ребёнка
10.01.1913
Дочь: (Горникова) Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?
Рождение ребёнка
27.06.1915
Отец ребёнка: Горников Яков Иванов ?
Смерть
Неизвестно