Водяная (Синица) Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1982
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Водяная Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Водяный Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Водяный Сергей
Место жительства
Неизвестно
Васильковка, Дніпропетровська область
Образование
С 1999 по 2004
Днепр, Дніпропетровська область
ДГУВД, Днепропетровский государственный университет внутренних дел, юридический факультет