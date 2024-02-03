Водяная (Синица) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водяная (Синица) Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1982

Отец: не указан

Мать: Синица Бубнова (Белан) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Водяная Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Водяный Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Водяный Сергей

Место жительства
Неизвестно
Васильковка, Дніпропетровська область
Образование
С 1999 по 2004
Днепр, Дніпропетровська область
ДГУВД, Днепропетровский государственный университет внутренних дел, юридический факультет

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